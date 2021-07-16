Минцифры Татарстана: государственные сайты республики оказались недоступны из-за DDoS-атаки
Сайты органов государственной власти Татарстана оказались временно недоступны из-за внешней DDoS-атаки. Об этом «Реальному времени» заявили в Минцифры республики.
Сейчас специалисты «Лаборатории Касперского» решают проблему: они занимаются очисткой трафика и восстановлением доступа.
Сегодня утром «упали» государственный портал tatarstan.ru и все сайты республиканских министерств.
Это уже не в первый раз, когда в работе татарстанских сайтов появляются сбои. Так, в декабре 2020 года для пользователей стали недоступны сразу несколько сайтов республиканских СМИ. А в январе прошлого года Минцифры РТ сообщило об атаке хакеров сайта госуслуг республики. До этого дважды наблюдались сбои в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. «Реальное время» разбиралось в причинах неполадок в системе.
В мае 2020 года Минцифры отчитывалось: число попыток хакеров атаковать сайты органов власти Татарстана снизилось.ТехнологииIT Татарстан
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