Правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на выплаты семьям со школьниками

Правительство России направит сегодня более 200 млрд рублей на единовременные выплаты для школьников от 6 до 18 лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что такую выплату, помимо будущих первоклашек, получат дети старше 18 лет с ограничениями по здоровью, которые еще продолжают обучение. Заявление можно подать с 15 июля до 1 ноября, выплаты начнут поступать с середины августа, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Минцифры сообщило о появлении на портале госуслуг формы отправки заявления на оформление «школьной» выплаты. По итогам рассылки, проведенной 11 июля, ее оформили уже 7 млн родителей на 9,8 млн детей.



Ранее в Минтруда России сообщили, что выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тыс. рублей можно получить только безналично, на банковскую карту. Пособия начнут поступать уже с 16 августа.

