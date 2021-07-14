В Метроэлектротрансе Казани заявили, что ни одно транспортное средство не выходит на линию при малейших неисправностях

В Казани продолжается работа по снижению ДТП с участием общественного транспорта. С начала года с участием подвижного состава предприятия зафиксировано 17 ДТП.

И. о. заместителя генерального директора по транспортной безопасности «Метроэлектротранса» Марсель Гумеров заверил, что сотрудники предприятия еженедельно проводят свою комиссию по БДД.

Фото: kzn.ru

— Сейчас ни одно транспортное средство даже с малейшими неисправностями на линию не выпускается. Все ДТП, которые произошли в течение недели, рассматриваются на комиссии, где решается вопрос о привлечении водителя к ответственности, — рассказал он.

Виновных в ДТП водителей транспорта наказывают, в том числе и финансово. Их могут даже направить на пересдачу экзаменов. На прошлой неделе на переэкзаменовку отправили двух водителей, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

В конце июня мэр Казани Ильсур Метшин заверил, что «позор» с казанскими трамваями, которые сходят с рельсов и горят, прекратится «в кратчайшие сроки».



Татьяна Леухина