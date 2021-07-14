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В Казани на улице Саид-Галеева начались работы по переносу трамвайных путей

16:39, 14.07.2021
В Казани на улице Саид-Галеева начались работы по переносу трамвайных путей
Фото: t.me/metroelectrotranskzn

В Казани на улице Саид-Галеева сегодня стартовали работы по переносу трамвайных путей. Об этом сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

На участке ведется подготовка основания для переноса трамвайных путей. Они расположатся ближе к железнодорожному вокзалу «Казань-1». Для удобства пассажиров перенесут остановки. Предварительно, все работы завершатся к 14 августа.

На прошлой неделе на улице Технической в Казани завершили ремонт трамвайных путей.

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