«Ак Барс» может подписать контракт с форвардом «Монреаля»

Нападающий системы клуба НХЛ «Монреаль Канадиенз» Джордан Уил заинтересовал казанский «Ак Барс». Об этом сообщает бывший пресс-атташе «Трактора» Игорь Жуков.

По информации источника, казанцы намерены подписать контракт с американским форвардом, играющим на позиции центра.

Фото: nhl.com

Уил был выбран под 70-м номером на драфте НХЛ-2010 командой «Лос-Анджелес Кингз». Всего на уровне НХЛ нападающий провел 218 матчей, в которых набрал 69 (32+37) очков.

В нынешнем сезоне Уил выступает за клуб «Лаваль», вместе с которым лидирует в АХЛ. В активе нападающего 22 (6+16) очка в 27 матчах лиги.