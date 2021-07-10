Башкирское МВД намерено взыскать 1,6 млн рублей с организаторов январских митингов в поддержку Навального

МВД по Башкирии обратилось в Кировский райсуд Уфы с иском о взыскании с организаторов несогласованного митинга, прошедшего в городе 23 января, расходов на оплату труда полицейских в их нерабочее время, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

Требования истца мотивированы тем, что ответчики 23 января этого года организовали несогласованную акцию на улице Ленина в Уфе, в которой приняли участие более 2 тыс. человек.



Для обеспечения общественной безопасности на митинге «в оперативном порядке привлекались значительные силы и средства МВД по РБ», в том числе сотрудников в их нерабочее время. Всего на охрану общественного порядка было привлечено 202 сотрудника, отметила пресс-служба.

Одна из ответчиц — активистка уфимского штаба Навального (деятельность штаба прекращена судом, организация признана экстремистской) Ольга Комлева на своей странице в фейсбуке сообщила, что истец требует взыскать с троих организаторов митинга солидарно 529 тыс. рублей. Комлева также сообщила, что аналогичный иск МВД по Башкирии о взыскании с нее лично более 1,1 млн рублей за внеурочную работу 471 сотрудника полиции на несогласованном митинге, прошедшем в Уфе 31 января, находится на рассмотрении в Демском районном суде города.

В пресс-службе МВД по Башкирии воздержались от комментариев по данному поводу, передает «Интерфакс».

