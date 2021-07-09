МВД предложило отменить разрешение на временное проживание

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

МВД России вынесло на обсуждение законопроект, который вносит изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в России. Это касается и отказа от использования разрешений на временное проживание (РВП), позволяющих легально жить и работать в России до получения гражданства или вида на жительство, сказано на сайте министерства.



МВД предлагает установить в России три миграционных режима пребывания: режим краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режим долгосрочного пребывания (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), постоянное проживание (бессрочно).

МВД предписывает создание реестра недобросовестных приглашающих лиц, нарушающих правила приглашения и оформления иностранцев. В реестр будут вносить данные о ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет и подделку документов для въезда иностранцев, привлекать будут и за неисполнение обязанностей приглашающей стороны.

В числе документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина в России, будет единый документ с электронным носителем информации, оформляющийся сроком на десять лет. Потом он подлежит замене.

Еще в проекте закона сообщается о предложении установления режима контролируемого пребывания. Новый режим будут применять к незаконно находящимся в России иностранным гражданам.

Президент Владимир Путин в марте 2020-го предложил реформы миграционного режима и института гражданства в РФ, поскольку настоящие нормы в этой сфере «недостаточно ясны и унифицированы».

Также при въезде в Россию иностранные граждане теперь будут подписывать «соглашение о лояльности» с правилами пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности. Введение соглашения предусматривает концепция проекта нового федерального закона в сфере миграции.

Маргарита Головатенко