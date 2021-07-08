В Нижнекамске на пожаре в девятиэтажке спасли трех человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Нижнекамске на пожаре в девятиэтажке спасли трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.



Сообщение о пожаре в доме на улице Строителей поступило в 09.19. Горение происходило на 9-м этаже, было сильное задымление. Из окон девятого этажа люди просили о помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Прибывшие на место происшествия пожарные поднялись на последний этаж и вывели по лестнице трех человек, надев на них маски спасаемого от ДАСВ. В 09.30 горение в общем коридоре на площади 3 кв. метра ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

В минувшее воскресенье в жилом комплексе «Царево Village» в Пестречинском районе рядом с Казанью произошел пожар, на котором спасли шесть человек.

