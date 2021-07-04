Под Казанью в ЖК «Царево Village» произошел пожар

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня утром в жилом комплексе «Царево Village» в Пестречинском районе рядом с Казанью произошел пожар. Сообщение о возгорании пришло в 5часов 16 минут, пожарные выехали по адресу ул. М. Джалиля, 9.



— Происходило горение детской коляски на лестничной клетке 2-го этажа в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Локализация — 5.23, ликвидация открытого горения — 5.24, — сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.



На месте происшествия огнеборцы спасли шесть человек, выведя их с верхних этажей из зоны плотного задымления при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Причина пожара устанавливается.