Ватерполисты школы «Синтеза» успешно выступают в сборных страны

Ватерполисты юниорских сборных России выступают в отборе на чемпионаты Европы до 15 и 17 лет. Команда до 15 лет (2006 года рождения) вышла во второй этап, обойдя ранее команды Беларуси, Литвы, Польши, Украины, а сейчас обыграла сборную Черногории — 18:16, сборную Германии, которая не приехала из-за ковида, и хозяев отбора из Португалии — 31:5. В составе сборной выступали воспитанники казанского «Синтеза» Илья Васильев, Даниил Кудрявцев, Ян Полозенко, Камиль Шайдуллин.

Ранее стартовала сборная России 2004 года рождения, в составе которой играли голкипер Кирилл Бадьяров и полевой игрок Раиль Тазеев. Оба ватерполиста моложе партнеров, поскольку они 2005 года рождения. В словенском Мариборе россияне разгромили Англию — 31:3, Австрию — 25:1, Словению — 17:5, Румынию — 14:3. С 12 по 19 сентября они на Мальте будут стартовать в финальной части первенства Европы.

Джаудат Абдуллин