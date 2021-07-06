На «Иннопроме» робот сыграл на синтезаторе гимн Татарстана
На Международной выставке «Иннопром» немецкий робот Kuka сыграл на японском синтезаторе гимн Татарстана. Мероприятие проходит в Екатеринбурге в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».
Робот Kuka также может исполнить песню крокодила Гены и композиции Бетховена и Штрауса. Видео его выступления поделился telegram-канал Znak.com.
Напомним, Татарстан представил на «Иннопроме» большую экспозицию цифровых решений для промышленности и «зеленые» проекты в сфере энергетики. В частности, Университет Иннополис показал модель ударопрочного беспилотника Tensodrone, который после падения с 20-метровой высоты способен сохранять работоспособность.
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