Новости технологий

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

На «Иннопроме» робот сыграл на синтезаторе гимн Татарстана

15:31, 06.07.2021
На «Иннопроме» робот сыграл на синтезаторе гимн Татарстана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На Международной выставке «Иннопром» немецкий робот Kuka сыграл на японском синтезаторе гимн Татарстана. Мероприятие проходит в Екатеринбурге в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Робот Kuka также может исполнить песню крокодила Гены и композиции Бетховена и Штрауса. Видео его выступления поделился telegram-канал Znak.com.

Напомним, Татарстан представил на «Иннопроме» большую экспозицию цифровых решений для промышленности и «зеленые» проекты в сфере энергетики. В частности, Университет Иннополис показал модель ударопрочного беспилотника Tensodrone, который после падения с 20-метровой высоты способен сохранять работоспособность.

Технологии Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также