Татарстан привез на «Иннопром» «зеленые» проекты и цифровые решения

Сегодня Татарстан представил большую экспозицию цифровых решений для промышленности и «зеленые» проекты в сфере энергетики на Международной выставке «Иннопром». Как сообщила пресс-служба Минпромторга РТ, на выставке покажут робототехнический комплекс на базе KUKA KR3, разработанный компанией «ВР-Мастер».

«Центр цифровых технологий» Эльбруса Магдеева выставил образцы изделий, изготовленных с использованием технологии печати кварцевым песком с применением аддитивных технологий, что обеспечивает максимальную точность печати. В России имеется только три подобных принтера.

Университет «Иннополис» показал модель ударопрочного беспилотника Tensodrone, который после падения с 20-метровой высоты способен сохранять работоспособность.

Воплощением «зеленых» технологий стали «умная» зарядная станция Relevant Duo для электротранспорта с возможностью подключения сразу двух автомобилей и модель первого СПГ судна «Чайка» для плавания по рекам. Всего в экспозицию вошли инновации восьми татарстанских предприятий, в том числе и машиностроительного кластера РТ.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в выставочном центре «Екатеринбург — Экспо». В ней принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Луиза Игнатьева