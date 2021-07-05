Леонид Слуцкий — о первых тренировочных сборах: «У нас все идет по плану»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением после победного матча в домашнем контрольном матче против «Урала» (3:1). Специалист рассказал, что старается дать игровую практику всем игрокам обоймы.



— Учитывая, сколько у нас осталось времени и сколько мы тренируемся, в принципе все идет по плану. У нас все работают в общей группе. У Йевтича есть небольшой ушиб после первой игры с «Уралом», но ничего серьезного нет. У нас все футболисты в той или иной степени получили игровую практику, поэтому все текущие моменты пока идут по плану, — заверил журналистов Слуцкий.

Также наставник казанцев рассказал, в каком состоянии вернулись в команду игроки сборной России, принимавшие участие в чемпионате Европы 2020 Денис Макаров и Юрий Дюпин.

— Макаров только 3 июля приступил к тренировкам. Мы изначально даже не собирались его ставить, но он сказал, что находится в хорошем состоянии. И аэробный тест тоже показал нормальный уровень готовности — все-таки в сборной они тренировались. Решил дать ему 45 минут, но понятно, что он сейчас находится в худшей готовности, чем остальная команда.

Такой же момент и с Дюпиным. Он только позавчера приступил к занятиям, ему нужно пройти определенный тренировочный цикл, чтобы вернуться в основной состав, — подвел итог Леонид Слуцкий.

«Рубин» завершил первый тренировочный сбор. Ранее казанцы уступили «Уралу» (0:2) и дважды обыграли «Нижний Новгород» (3:0 и 2:1).