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Курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамен по ПДД

10:43, 04.07.2021
Курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамен по ПДД
Фото: realnoevremya.ru

Курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамен на знания правил дорожного движения. К такому решению склоняются в ГИБДД.

«Статистика показывает, что данная категория у нас зачастую нарушает правила дорожного движения и попадает в ДТП», — пояснил руководитель московского управления ГИБДД Александр Быков в эфире «России 24».

По его словам, проводить экзамен по ПДД будут будут в организациях, где работают курьеры на велосипедах. Быков считает необходимым законодательно закрепить нормы, которые обяжут всех курьеров сдавать экзамены.

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