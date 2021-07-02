Жара повысила спрос татарстанцев на косметические средства для жаркой погоды

В России в первом месяце лета заметно вырос спрос на косметические средства для жаркой погоды. Больше всего россияне интересовались средствами для снятия с лица жирного блеска — матирующими салфетками.



В июне продажи таких средств выросли в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по количеству приобретенных матирующих салфеток стали Татарстан и Санкт-Петербург.

Еще по сравнению с прошлым годом в России выросли продажи средств для загара — в 2,3 раза. На 90% чаще россияне покупали патчи, на 32% — термальную воду. Покупки солнцезащитных средств выросли в 3,5 раза, сообщили «Газете.Ru» в сервисе OZON.

Фото: pixabay.com

В Гидрометцентре РТ спрогнозировали небольшой спад жары в выходные в Татарстане. Прогнозируются грозы, дожди, локально град и до +28 градусов.

Маргарита Головатенко