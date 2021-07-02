Мужская сборная России по баскетболу не смогла отобраться на Олимпиаду

Сборная России по баскетболу проиграла Германии (67:69) во втором матче группы в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио.

Для продолжения борьбы за путевку на Олимпиаду подопечным Сергея Базаревича необходимо было обыграть немцев с разницей более 7 очков. Но россияне уступили сопернику и вылетели из турнира.

Фото: fiba.basketball

По итогам группового раунда сборная России заняла последнее третье место, проиграв оба матча квалификации. Таким образом, российская команда не будет представлена на олимпийском турнире по баскетболу в Токио.

Напомним, ранее россияне проиграли Мексике со счетом 64:72.

Сборная России — Сборная Германии — 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19).