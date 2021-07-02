В Казани от жары начали погибать домашние питомцы
С началом аномального зноя в зооклиники Казани постоянно привозят домашних животных с перегревом. Животных с вялостью, отсутствием аппетита, одышкой в клиниках обеспечивают кислородом, охлаждают грелками с холодный водой, рассказали «Реальному времени» в зооклинике «Барс».
По словам главного врача ветклиники «Преданный друг» Евгении Булыгиной, тяжелее всего приходится короткомордым и собакам маленьких пород — они могут даже погибнуть от жары. Мопсы, бульдоги, пекинесы гораздо более подвержены тепловому удару. Проблема в неестественно изогнутых дыхательных путях — это произошло в процессе выведения пород. Эти животные страдают и сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями дыхательной системы, что усугубляет положение.
По словам специалистов, иногда животных привозят с ожогами лап от раскаленного асфальта или с тепловым ударом, полученным в закрытой машине. Чтобы такого не случилось, в клинике советуют: «Покупайте кондиционер, он 10 тысяч стоит. Зато животные не будут страдать!».
Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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