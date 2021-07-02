Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, гроза и до +29 градусов

В пятницу, 2 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь. В отдельных районах республики гроза, локально град.



Ветер юго-западный умеренный. При грозе порывы могут достигать до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +24..+29 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +26 до +28 градусов, в Набережных Челнах — от +27°С до +29°С.



По прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные, 3 и 4 июля, в Татарстане местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, усиления ветра до 15—20 м/с. Локально возможен град. Ночью температуры опустятся до +14..+20 градусов, днем воздух прогреется до +23... 28 градусов.

Татьяна Демина