Пользователи TikTok смогут записывать видео продолжительностью до трех минут
Пользователи соцсети TikTok смогут записывать видеоролики продолжительностью до трех минут. Функция станет доступна в течение ближайших недель, говорится в официальном сообщении платформы.
По задумке владельцев соцсети, увеличение продолжительности клипов даст «международному сообществу свободу действий по съемке, загрузке и редактированию видео длиной до трех минут прямо в TikTok».
В сообщении отмечается, что ранее записывать ролики продолжительностью до трех минут могло ограниченное число пользователей. В TikTok уже можно увидеть видео длиннее привычной одной минуты. К письму организация приложила более 1 тысячи ссылок на контент, содержащий запрещенную к распространению в России информацию.
Отметим, в Роскомнадзор от Лиги безопасного интернета направлено обращение с просьбой проверки социальной сети TikTok из-за распространения в ней материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих.
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