Пользователи TikTok смогут записывать видео продолжительностью до трех минут

Пользователи соцсети TikTok смогут записывать видеоролики продолжительностью до трех минут. Функция станет доступна в течение ближайших недель, говорится в официальном сообщении платформы.

По задумке владельцев соцсети, увеличение продолжительности клипов даст «международному сообществу свободу действий по съемке, загрузке и редактированию видео длиной до трех минут прямо в TikTok».

В сообщении отмечается, что ранее записывать ролики продолжительностью до трех минут могло ограниченное число пользователей. В TikTok уже можно увидеть видео длиннее привычной одной минуты. К письму организация приложила более 1 тысячи ссылок на контент, содержащий запрещенную к распространению в России информацию.

Отметим, в Роскомнадзор от Лиги безопасного интернета направлено обращение с просьбой проверки социальной сети TikTok из-за распространения в ней материалов о суицидах, наркотиках и оскорблении чувств верующих.



Татьяна Демина