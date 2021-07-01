Прокуратура РТ обжалует вольную экс-главы Ростехнадзора Поволжья Петрова

В прокуратуре Татарстана не согласны с отказом Приволжского райсуда Казани в продлении ареста бывшему руководителю Приволжского управления Ростехнадзора Борису Петрову. «Планируем оспорить это решение», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Напомним, накануне райсуд освободил Петрова и мотивировал это тем, что основания для избрания меры пресечения в виде домашнего ареста существенно изменились. В марте отставного ВИП-чиновника обвиняли в получении взятки 1,48 млн рублей, а сейчас в помехах бизнесу и злоупотреблении полномочиями с ущербом для коммерческой организации на ту же сумму.

Обвинение было переквалифицировано на финише расследования дела — 26 мая. После чего Петров полностью признал вину и даже заявил ходатайство о рассмотрении судом его дела в особом порядке. До конца июня обвиняемый и его адвокаты успели ознакомиться с 18 томами уголовного дела, и следователи направили материалы для утверждения обвинения в прокуратуру РТ.

О новом повороте в деле шефа подразделения Ростехнадзора — в материале «Реального времени».