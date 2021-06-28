ФАС изучит сообщения об увеличении цен на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба получила обращения граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

— В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг, — отметили в службе.

На прошлой неделе сеть лабораторий «Инвитро» приостанавливала тестирование на количественные антитела к COVID-19 из-за дефицита реагентов. Кроме того, сеть перешла на круглосуточный режим работы связи с резким скачком спроса на ПЦР-тесты.