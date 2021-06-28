Работавший в ОЭЗ «Алабуга» Игнат Петухов стал вице-губернатором Оренбургской области

27-летний Игнат Петухов, ранее работавший в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, назначен вице-губернатором Оренбургской области.



Петухов будет курировать в правительстве экономический блок. Уроженец города Новоуральск Свердловской области приехал в Оренбургскую область по приглашению губернатора Дениса Паслера около двух лет назад. Там он возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области».

Игнат Петухов обучался по направлениям «Экономика» и «Государственное и муниципальное управление» в РАНХиГС. Также работал в Счетной палате Свердловской области.

Должность вице-губернатора, заместителя председателя правительства по экономической и инвестиционной политике освободилась в апреле с уходом Натальи Левинсон, сообщает «Эхо Москвы».

В 2019-ом Петухов стал победителем конкурса «Лидеры России». В спецпроекте «Реального времени» он делился своими взглядами на жизнь, историю страны и ее будущее.

Маргарита Головатенко