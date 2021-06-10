Принципиально не работают в отпуске только 4% россиян

40% работающих россиян во время отпуска дистанционно участвуют в жизни компании и обсуждают дела, еще 37% отвечают на звонки и просматривают почту, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.



13% опрошенных отметили, что у них нет необходимости решения рабочих вопросов во время отдыха, и лишь 4% россиян принципиально не работают во время отпуска.

Вовлеченность в работу больше у тех, у кого выше зарплата: больше всего респондентов, погруженных в дела во время отдыха, получает зарплату в более чем 80 тысяч рублей (47%). У молодежи до 24 лет, как правило, нет необходимости решать рабочие вопросы во время отпуска в силу небольшого профессионального опыта.

В 2014-м решали рабочие вопросы в отпуске порядка 77% респондентов. Среди профессий, находящихся на связи не в рабочее время, больше всего главных бухгалтеров (58%), специалистов по продажам (41%), HR-менеджеров и инженеров (по 40%).

Фото: pixabay.com

Опрос проводился с 17 мая по 4 июня 2021 года. В нем приняли участие 3 тысячи представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

Маргарита Головатенко