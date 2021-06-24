Женская сборная России не смогла выйти в полуфинал Евробаскета-2021

Сборная России проиграла Бельгии (83:85) в четвертьфинале женского Евробаскета-2021.

По ходу встречи россиянки несколько раз вели с преимуществом «+6» очков, но каждый раз позволяли соперницам отыграть гандикап. В итоге решающими стали попадание разыгрывающей сборной Бельгии Жюли Аллеман, а также промах в ответной атаке Раисы Мусиной.

Самым результативным игроком российской команды стала Мария Вадеева, набравшая 30 очков и сделавшая 7 подборов мяча.

Теперь сборной России предстоит сразиться с чемпионками Европы Испанией за право сыграть в квалификации за путевку на чемпионат мира — 2022.

Напомним, ранее российские баскетболистки успешно преодолели стадию 1/8 финала Евробаскета, обыграв команду Словении.