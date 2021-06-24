Минобороны РФ: в районе российских учений в Тихом океане действовала иностранная авиация

Фото: wikimedia.org / Alex omen

В центральной части Тихого океана в районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) действовала иностранная боевая авиация, сообщили в Минобороны России.



В 2,5 тысячах миль юго-восточнее Курил проходили учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от авиации иностранных государств. Применялись средства аэрозольной маскировки — она мешала иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты. Это давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.

Учения проходили с 7 по 24 июня. В них участвовали более 20 кораблей, подлодок и судов обеспечения ТОФ, сообщает «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org / Aviateur

Ранее в Минобороны РФ рассказали об экспериментах на Новой Земле. Там на полигоне Россией проводятся неядерные взрывные эксперименты (НВЭ), чтобы подтвердить надежность отечественного ядерного арсенала.

Маргарита Головатенко