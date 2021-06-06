В Минобороны РФ рассказали об экспериментах на Новой Земле
На полигоне на Новой Земле Россией проводятся неядерные взрывные эксперименты (НВЭ). Эксперименты проводятся, чтобы подтвердить надежность отечественного ядерного арсенала, заявил начальник 12-го Главного (ядерно-оружейного) управления Минобороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.
По его словам, на Новой Земле ранее проводились ядерные испытания: с 1954 по 1990 годы их состоялось 132. С 1990-х годов на полигоне не было ни одного ядерного взрыва с учетом введения моратория. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан Россией в 1996-м, а ратифицирован в 2000-м, сообщает «РИА Новости».
Колесников рассказал, что США проводят аналогичные эксперименты в Неваде.
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