Правительство направит почти 6 млрд рублей на модернизацию медицинских лабораторий в регионах

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России направит 5,8 млрд рублей на модернизацию медицинских лабораторий в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На выделенные средства в 84 региональных лабораториях обновят приборную базу. Они также пополнятся современным оборудованием, которое способно выявлять редкие и новые инфекционные заболевания.

Решение о модернизации медицинских лабораторий принято, так как «опыт борьбы с коронавирусом показал, насколько важно вовремя и эффективно выявлять инфекцию, не допускать её дальнейшего распространения», говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал запустить в стране специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации уже в этом году. Она будет рассчитана до 2026 года включительно. Объем финансирования программы должен составить не менее 100 млрд рублей.



Татьяна Демина