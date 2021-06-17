Из водителя троллейбуса в депутаты — Роза Гайнутдинова представит партию «Новые люди» в Татарстане

Партия «Новые люди» выдвигает Розу Гайнутдинову кандидатом в депутаты Государственной думы от Альметьевского округа Республики Татарстан. Работала водителем троллейбуса. Сейчас — успешный руководитель косметической компании. Трудолюбивая и целеустремленная женщина. Для нее не бывает неразрешимых вопросов. Именно таких единомышленников и объединяют Новые люди.

Роза из простой рабочей семьи. Отец и мать — электрики. «Родители привили любовь к семье, уюту и справедливости. Мы с мужем воспитываем двоих детей по тем же принципам. Нужно жить так, чтобы не было стыдно смотреть людям в глаза. Любим проводить время вместе — всей семьей. Я рада, что те семейные ценности, которые дали мне родители, смогла сохранить и в своей семье», — отметила Роза Гайнутдинова.

Роза обожает Татарстан — свою родину. «Я объездила десятки стран, но душа остается с моей родной землей. У нас самые добрые, чуткие, гостеприимные и внимательные люди. Для меня родной Альметьевск — место силы. Люблю его красоту, спокойствие и размеренность. Когда устаю от больших городов, их суеты, сразу еду в деревню, где родились мои бабушка и дедушка. Здесь можно перезагрузиться. Баня и татарский чай — этого не заменит ни один курорт. Татарстан — передовой регион. Нам нужны конкретные изменения. Уверена — нам с «Новыми людьми» удастся это сделать».

Роза прошла огонь, воду и медные трубы. Были и болезнь, и нищета, и безысходность. Характер и настойчивость помогли преодолеть эти испытания. «Я выучилась на водителя троллейбуса с ребенком на руках, чтобы нам дали место в детском саду. Все, что у меня есть сейчас, досталось огромным трудом. Сейчас чувствую силы, чтобы помогать другим», — подчеркнула кандидат от «Новых людей».

Роза Гайнутдинова уважает лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева. Ей нравится его четкий подход к делу. Партия «Новые люди» ставит на тех, кто хочет обновления. На тех, кто не доверяет другим партиям или разочаровался в их деятельности. Пришло время, чтобы именно новые люди решили старые проблемы. «Сделаю все для того, чтобы достойно представлять Татарстан в Госдуме», — сказала Роза Гайнутдинова.

Ранее стало известно, что Татарстан на выборах в Государственную думу от партии «Новые люди» также будут представлять семейный блогер Гульназ Гиззатуллина и предприниматель Рустам Риянов.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы партии «Новые люди»