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В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

11:36, 15.06.2021
В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр Татарстана сообщил о штормовом предупреждении в связи с сохранением высокой пожарной опасности лесов.

В период с 16 по 17 июня в республике местами сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Ранее сообщалось, что в период с 8 по 15 июня в РТ сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс). Чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс) сохранялась на крайнем востоке Татарстана.

Напомним, что штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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