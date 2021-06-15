Завершилась онлайн-конференция «Академическое лидерство и магистратура. Новые стратегии»

Благотворительный фонд Владимира Потанина подводит итоги четвертого дня онлайн-конференции «Академическое лидерство и магистратура. Новые стратегии», организованной совместно с НИТУ «МИСиС». Конференция проходила с 7 по 10 июня 2021 года.

Заключительный день конференции начался с сессии «Конкурентоспособность и устойчивость магистерских программ».

Серию выступлений открыла директор по развитию международного образования и сотрудничества РАНХиГС Лариса Тарадина: «Мы выделяем три ключевых элемента академического лидерства: экосистема, междисциплинарность и интернационализация. В экосистему магистратуры, которую мы организуем совместно с Лондонским университетом, входят студенты, преподаватели, партнеры и выпускники. Под междисциплинарностью подразумеваем появление нового знания на стыке нескольких дисциплин. И, наконец, интернационализация помогает развитию мощных онлайн-форматов для академической мобильности всех наших студентов».

Заместитель проректора по образованию Skoltech Ольга Ушакова рассказала об анкетировании как эффективном элементе системы качества магистратуры: «Skoltech — полностью англоязычный университет, где реализуются преимущественно магистерские программы. В своей работе мы ориентированы на «quality cycle» — цикл улучшения качества преподавания. Для этого мы используем анкетирование студентов, а, чтобы объяснить им, как анкеты помогают в работе университета, показываем реальные результаты. После анкетирования происходит заметное улучшение процесса обучения».

Позицией бизнеса по отношению к обучению в магистратуре поделился со-основатель компании SkillFactory Александр Турилин: «SkillFactory — одна из крупнейших компаний в области профессионального онлайн-образования в России, и на сегодняшний день работа с университетами для нас очень важна с точки зрения фундаментальности образовательных программ и синергии возможностей. С недавнего времени мы стали замечать, что российская система образования не готова работать с определенной аудиторией людей возраста 25+. Для магистратуры это нетипичные студенты, которые не пришли после бакалавриата, а осознанно подошли к смене карьерной траектории. Для нас это перспективная точка роста, и мы видим массу возможностей в создании онлайн-магистратур совместно с университетами».

Директор института информационных технологий и компьютерных наук НИТУ «МИСиС» Сергей Солодов прокомментировал: «На сегодняшний день нам удалось перевести в электронный формат практически все процессы работы, во многом при помощи студентов — для этого мы создали банк идей по улучшению тех или иных сервисов. Хочу отметить, что, если раньше мы относились к магистратуре как к продолжению бакалавриата, сегодня необходимо воспринимать ее как абсолютно самостоятельную структуру взаимодействия людей. Важно разработать такую программу, чтобы в процессе ее реализации участвовали не только лекторы и менторы, но и сами студенты — в таком случае она будет эффективной».

В завершении дискуссии практическим опытом поделилась директор центра научной коммуникации ИТМО Дарья Денисова: «Наш опыт необычен тем, что мы перепробовали множество сценариев. Например, у нас появилась программа научного сторителлинга — мы ее создали, поняв, как недооценена способность рассказывать истории в науке. На основании этого я могу сделать вывод: если к образовательной программе подходить с искренней вовлеченностью и не бояться говорить о сложном, магистратура станет по-настоящему устойчивой».

После сессии эксперты подвели итоги всех четырех дней конференции. Директор центра «Школа педагогического мастерства» НИТУ «МИСиС» Маргарита Дорофеева отметила: «Наша конференция была посвящена формуле академического лидерства. Как показала практика, все участники трактуют это понятие по-своему. Одни говорят про открытость и инновационность, другие — про ценности классического образования. Тем не менее, большинство считают партнерство и социальную значимость важными элементами академического лидерства. Многие спикеры отмечали практикоориентированность как ключевой элемент современных магистерских программ. И, наконец, все согласны с тем, что в основе каждой образовательной программы стоят люди, их профессионализм и сплоченность».

Доцент кафедры металловедения и физики прочности, ведущий эксперт центра «Школа педагогического мастерства» НИТУ «МИСиС» Мария Котенева: «Во время конференции мы обсуждали магистратуру будущего — у спикеров получилось посмотреть на эту тему с двух сторон. Во-первых, с точки зрения работодателя: прозвучала позиция, что магистратура будет успешной, если создавать ее «под ключ», ориентируясь на конкретные нужды компаний. С другой, спикеры отмечали важность именно фундаментальности магистратуры — в этом ее преимущество перед другими формами образования и уникальность, необходимая специалисту высокого уровня. Думаю, нам нужно найти баланс между фундаментальностью и прикладным характером программ».

Проректор по образованию НИТУ «МИСиС» Тимоти O'Коннор: «Когда речь идет об академическом лидерстве в связке с развитием магистратуры, мы понимаем, что за каждой программой действительно стоит человек. Каждой программе нужен свой лидер. Если мы будем осознавать роль лидера, я уверен, мы придем и к осознанному академическому лидерству. Также работа должна проводиться совместно с главными стейкхолдерами — студентами и выпускниками».

Заместитель директора центра «Школа педагогического мастерства» НИТУ «МИСиС» Андрей Данилин: «По итогам конференции стало понятно, что любая магистратура, какой бы она ни была, требует постоянного развития. В университете все время должны появляться новые образовательные программы, а существующие — трансформироваться, причем осознанно, учитывая систему обратной связи. К тому же, магистратура должна быть максимально гибкой, подстраивающейся под свое время субстанцией. Задача руководителей — не зацикливаться на том, что было, а стараться смотреть в будущее и учить этому студентов».

Директор образовательных программ Фонда Потанина Наталья Шульгина: «Сегодня мы видим огромный потенциал магистратуры. Студенты получают доступ к передовым технологиям, руководители программ стараются сделать образовательный процесс более современным. Было приятно видеть, что состоялась живая профессиональная дискуссия. Площадка, организованная Фондом Потанина, создавалась именно как способ обсуждения острых и актуальных тем высшего образования в России. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто участвовал в обсуждениях и делился опытом. В сети нашу конференцию назвали «ресурсной», и это именно то определение, к которому мы стремились. Но расстаемся мы ненадолго — через год снова состоится конференция, которую мы также проведем на интересную тему, созвучную тому, чем живет современное образовательное сообщество».

