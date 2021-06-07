В Казани планируют отремонтировать 60 школ на 610 млн рублей в этом году

В текущем году власти Казани планируют сделать капитальный ремонт в десятках образовательных учреждений, доложил на «деловом понедельнике» начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.



Всего в этом году сделают ремонт в 60 учреждениях на общую сумму 610 млн рублей. Планируется и ремонт 44 школьных столовых на сумму 282,3 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в июне в Татарстане завершился капремонт в шести школах. В программу капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных организаций включена реконструкция Сухаревской общеобразовательной школы в Нижнекамском районе. Там работы выполнены на 28%. Капитально отремонтированы две коррекционные школы. Еще в четырех работы ведутся.

Маргарита Головатенко