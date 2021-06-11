МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей
МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре легковых автомобилей. Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения», сообщил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.
По его словам, ответственные водители сами заинтересованы в исправности машины, и поэтому они должны проходить проверку самостоятельно. Это сократит число аварий из-за неполадок, поскольку люди будут проходить проверку в удобное время.
Инициатива не распространяется на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточиться на осмотре такого транспорта, поскольку техническая неисправность — частая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.
МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. По словам Черникова, автомобилисты часто оплачивают техосмотр только для беспроблемного оформления полиса ОСАГО, а диагностика при этом не производится, сообщает «РИА Новости».
комментарии
Единственная цель бизнеса - прибыль. Побольше доходов, поменьше затрат. И ничего другого. Все "другое" уменьшает прибыль.
Вот и получили то, с чем сейчас пытаемся бороться (реформировать).
Функция наведения порядка в общественной сфере не может быть бизнесом. НЕ- МО-ЖЕТ!!!
А ЕдРо - это партия бизнеса. Делаем выводы.