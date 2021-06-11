МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре легковых автомобилей. Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения», сообщил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.



По его словам, ответственные водители сами заинтересованы в исправности машины, и поэтому они должны проходить проверку самостоятельно. Это сократит число аварий из-за неполадок, поскольку люди будут проходить проверку в удобное время.

Инициатива не распространяется на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточиться на осмотре такого транспорта, поскольку техническая неисправность — частая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. По словам Черникова, автомобилисты часто оплачивают техосмотр только для беспроблемного оформления полиса ОСАГО, а диагностика при этом не производится, сообщает «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко