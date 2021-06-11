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МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей

07:59, 11.06.2021 2
МВД предложило сделать добровольным техосмотр легковых автомобилей
Фото: pixabay.com

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре легковых автомобилей. Изменения хотят внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения», сообщил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

По его словам, ответственные водители сами заинтересованы в исправности машины, и поэтому они должны проходить проверку самостоятельно. Это сократит число аварий из-за неполадок, поскольку люди будут проходить проверку в удобное время.

Инициатива не распространяется на такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточиться на осмотре такого транспорта, поскольку техническая неисправность — частая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.

МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. По словам Черникова, автомобилисты часто оплачивают техосмотр только для беспроблемного оформления полиса ОСАГО, а диагностика при этом не производится, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ОбществоАвтоБизнесТранспорт
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:39
    Отличное, мудрое предложение! К сожалению, скорее всего ЕдРо, как всегда заблокирует умный и полезный законопроект.
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  • Анонимно 10:10
    Когда государственную функцию ТО (ГАИ - ГИБДД это все же гос. органы) превратили в бизнес, все и посыпалось.
    Единственная цель бизнеса - прибыль. Побольше доходов, поменьше затрат. И ничего другого. Все "другое" уменьшает прибыль.
    Вот и получили то, с чем сейчас пытаемся бороться (реформировать).
    Функция наведения порядка в общественной сфере не может быть бизнесом. НЕ- МО-ЖЕТ!!!
    А ЕдРо - это партия бизнеса. Делаем выводы.
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