В Уфе будут судить организатора пирамиды «АлмазИнвест»: офисы располагались и в Татарстане

В Уфе будут судить организатора финансовой пирамиды «АлмазИнвест» за хищение 37 млн рублей у вкладчиков. Офисы «АлмазИнвест» располагались в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии.

По версии следствия, 68-летний обвиняемый в 2014 году вместе с сообщниками создал и возглавил кредитный кооператив, который работал по принципу «финансовой пирамиды». Компания обещала вкладчикам прибыль в 26% годовых. Для создания видимости успешности некоторым пайщикам выплачивались проценты за счет взносов новых клиентов. Таким образом были обмануты 252 человека, причиненный ущерб составляет больше 37 млн рублей.

В марте 2018 года организатор пирамиды был объявлен в международный розыск. Его задержали в сентябре 2020 года.

Мужчину обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Уфы. Материалы дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство.

В 2018 году сотрудница «АлмазИнвест» Зиля Шигапова получила пять лет лишения свободы в колонии общего режима за соучастие в мошенничестве.

МВД Татарстана фиксирует новую «волну» финансовых пирамид. Эти пирамиды «виртуальные»: их организаторы не встречаются с потенциальными жертвами. О них пользователи узнают из рекламы в интернете или при помощи сарафанного радио.

Ольга Плешкова