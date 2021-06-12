В Набережных Челнах обследуют парк, в котором горожане нашли заросли конопли

В одном из парков Набережных Челнов местный житель обнаружил растение, похожее на коноплю. Власти города пообещали обследовать территорию и принять меры.

Пост об этом появился в местной группе в социальной сети. Автор сообщения уточнил, что растение, похожее на коноплю, растет вблизи спортивной площадки в парке в поселке ГЭС.

Фото: vk.com/chelny.life

В комментариях к посту откликнулась администрация Комсомольского района. Чиновники сообщили, что передали информацию в подрядную организацию ОАО «Горзеленхоз» для обследования и принятия мер.

В марте в Зеленодольске полицейские задержали мужчину, который выращивал коноплю в горшках. Дома у него обнаружили более 570 граммов этого растения.

