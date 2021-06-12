Президент Татарстана опубликовал у себя в соцсетях видео о Дне России

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал у себя в Instagram видео о Дне России. Рассказывает об истории праздника ведущий по имени Ислам.

«Этот праздник — хороший повод, чтобы вспомнить и в очередной раз порадоваться тому, в какой большой и удивительной стране мы живем», — сказал мальчик.

«С праздником! Бәйрәм белән, кадерле ватандашлар!» — написал под постом Минниханов.

Сегодня Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем России. Он пожелал всем крепкого здоровья, бодрости духа, новых трудовых свершений, счастья, мира, добра и благополучия.



Алексей Нечаев