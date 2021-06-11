Экс-форвард «Ак Барса» Доус стал игроком немецкого «Адлера»

Бывший нападающий «Ак Барса» Найджел Доус стал игроком «Адлера», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Хоккеист подписал с новой командой двухлетний контракт.

«Я очень рад стать частью такой топ-организации, как «Адлер». С учетом истории клуба принять предложение «Адлера» было простым решением. Моя цель — помочь команде вернуть чемпионство в Мангейм», — прокомментировал свой переход хоккеист.

Напомним, последний сезон Доус провел в казанском «Ак Барсе», набрав 43 (23+20) очка в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Найджел выступил значительно хуже, отметившись 6 (3+3) баллами за результативность в 14 играх.

По итогам сезона «Ак Барс» решил не продлевать соглашение с Доусом.