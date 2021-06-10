В эти выходные в Челнах временно ограничат движение на дорогах

В Набережных Челнах состоится «Кубок Закарина» в рамках чемпионата и первенства РТ по велоспорту на шоссе. Из-за этого будет ограничено движение на некоторых дорогах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 09.30 до 15.30 12 июня ограничат движение по улице Металлургической на участке от проспекта КАМАЗа до улицы Моторной.

В это же время 13 июня перекроют проспект Хасана Туфана на участке от проспекта Сююмбике до улицы 40 лет Победы в направлении к проспекту КАМАЗа.

В Казани по улице Натана Рахлина временно ограничат движение с 15 по 22 июня.

Алексей Нечаев