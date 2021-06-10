Верховный суд РФ вынес решение по делу казанца, который разместил фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк»

Фото: Максим Платонов

Верховный суд России отменил апелляционное определение по делу жителя Татарстана Мухаммеда Эль-Айюби. Он был фигурантом дела о размещении фотографии Адольфа Гитлера при проведении акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщает ТАСС.

«Апелляционное определение отменили, дело направили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — сказала собеседница агентства.

фото: realnoevremya.ru (архив)

Обвинение представлял прокурор РТ Илдус Нафиков, оно просило осудить Эль-Айюби по статье о реабилитации нацизма и за незаконное хранение наркотиков. По мнению прокуратуры, преступление было доведено до конца, так как фотографии, которые казанец загрузил на сайт «Бессмертного полка», видели, как минимум, модераторы сайта. Однако суд не согласился с доводами гособвинения и признал Эль-Айюби виновным лишь в покушении на преступление. Прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, но вторая инстанция согласилась с доводами Верховного суда РТ. Тогда прокуратура обжаловала этот приговор уже в кассации. Кассационное представление подписал замгенпрокурора РФ. Во вторник суд удовлетворил кассационное представление прокуратуры и отменил судебное решение второй инстанции, направив дело на новое рассмотрение в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, но уже в ином составе, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Рустан Галиев.

Источник «Реальному времени» сообщил, что апелляция по делу состоится в Нижнем Новгороде.

В прошлом году в Татарстане Верховный суд приговорил местного жителя, загрузившего фото Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертного полка» к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год и к штрафу в 150 тыс. рублей. Этим поступком он публично одобрил участие руководства Национал-социалистической рабочей партии Германии в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

Алексей Нечаев