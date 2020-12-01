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В Верховном суде РТ вынесут приговор казанцу, загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»

18:05, 01.12.2020 2
В Верховном суде РТ вынесут приговор казанцу, загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка»
Фото: realnoevremya.ru

2 декабря в Верховном суде Татарстана огласят приговор жителю Татарстана Эль-Аюби, загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка». Судебное заседание назначено на 14.00 (мск), сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, 4 мая подсудимый загрузил фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны.

Своими действиями он публично одобрил участие руководства Национал-социалистической рабочей партии Германии в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма.

Фото: youtube.com

Государственное обвинение в суде поддерживают прокурор Татарстана Илдус Нафиков и прокурор отдела гособвинителей прокуратуры РТ Аида Шайдуллина.

Напомним, что обвинительное заключение казанцу утвердили в конце июля. Известно, что при обыске у подсудимого изъяли растения конопли общим весом 73,8 грамма.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:39
    А за коноплю?
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  • Анонимно 19:10
    Через вентиляционную шахту жителей ул.Достоевского д.66/17 происходят химические выбросы с незаконных автосервисов, запрещенные Вахитовским судом.Жители в газовой ловушке.
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