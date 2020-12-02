Верховный суд РТ приговорил казанца к году лишения свободы за попытку реабилитации нацизма

Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю республики Эль-Аюби, загрузившему фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка». Его приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также он должен выплатить 150 тыс. рублей штрафа в доход государства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, мужчину признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма (ч. 3, ст. 30, ч. 1 ст. 354. 1 УК РФ) и в незаконном хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Гособвинение в суде поддерживали прокурор РТ Илдус Нафиков и прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Аида Шайдуллина.

Фото: youtube.com

Ранее гособвинители предложили суду приговорить подсудимого к одному году и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и к штрафу в размере 290 тыс. рублей.

Напомним, что, по версии следствия, 4 мая мужчина загрузил фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Этим поступком он публично одобрил участие руководства Национал-социалистической рабочей партии Германии в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

Обвинительное заключение казанцу утвердили в конце июля. Известно, что при обыске у подсудимого изъяли растения конопли общим весом 73,8 грамма.



Татьяна Демина