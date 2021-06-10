В Нижнекамске отключат горячую воду на три недели

Из-за замены магистрального трубопровода на участке теплосети на проспекте Мира в Нижнекамске на три недели отключат горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Горячей воды не будет с 8.00 15 июня до 17.00 5 июля по следующим адресам:

проспект Шинников: 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 21А;

проспект Мира: 23, 37, 43, 55/57, 44, 46, 40, 42, 48, 50, 30, 38, 32, 38а, 58, 52, 64, 62;

улица Сююмбике: 64, 68, 66, 50, 52, 56, 58, 62, 44, 60;

улица Чулман: 1, 2, 4, 10, 8, 14, 6, 16, 12, 11, 3, 5, 7.

Кроме того, горячую воду отключат в детских садах №71, 72, 73, 77, 84, 86, 87, 91, чувашской гимназии №34 и школе №28.



В мае мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на июнь в связи с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.



Алексей Нечаев