Сборная России по футболу успешно прошла тестирование на COVID-19

Сборная России по футболу успешно прошла очередное тестирование на коронавирус, сообщает «РИА Новости».

Все результаты проведенного ПЦР-теста оказались отрицательными. Российская национальная команда продолжает подготовку к чемпионату Европы в полном составе, за исключением травмированных игроков.

10 июня сборная России вылетит из Москвы в Санкт-Петербург, где ей предстоит провести два стартовых матча на Евро-2020. Соперниками россиян станут команды Бельгии (12 июня, 21.50 по мск) и Финляндии (16 июня, 15.45).

Напомним, ранее сборная России по футболу обыграла в контрольном матче Болгарию со счетом 1:0.

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