Синоптики дали прогноз на неделю в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Синоптики сообщили, что сегодня днем Татарстан попал в неустойчивую воздушную массу. Местами в республике отмечается кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой.

Завтра, 8 июня, погода не претерпит существенных изменений. Температура воздуха поднимется до 23—28°. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах — с грозой и усилениями ветра до 15—18 м/с.

В среду и четверг, 9 и 10 июня, республик окажется на северо-восточной периферии циклона, в зоне влияния атмосферных фронтов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах возможны кратковременные усиления ветра. Ночью температуры составят 11—16°, днем 22—27°.

В пятницу и субботу, по предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, сохранится неустойчивая погода, местами с грозовыми дождями. Днем воздух прогреется до 20—25°.

С 8 по 15 июня из-за отсутствия существенных осадков в Татарстане сохранится высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), на крайнем востоке — чрезвычайная пожарная опасность лесов (5-й класс).



Ольга Плешкова