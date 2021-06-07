Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа

Фото: фото предоставлено организатором выставки

17 июня 2021 года в Центре «Эрмитаж-Казань» начинает свою работу выставка «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа».

Уникальный выставочный проект Государственного Эрмитажа в Казанском Кремле знакомит зрителей с шедеврами богатейшей китайской коллекции всемирно известного музея. Впервые вдалеке от Санкт-Петербурга раскроется удивительный мир образов и символов искусства Поднебесной, объединенный вечной темой благопожеланий. Пожелания счастья, долголетия, богатства, успехов в карьере, рождения сыновей и мира были воплощены в произведениях самого разного материала и в самых искусных техниках. От императорского дворца до крестьянской хижины язык этих символов был понятен всем жителям Китая.

Хрупкий и изящный фарфор, расписанный в сложнейшей технике эмалевыми красками, поражающие воображение резные изделия из нефрита, лака, дерева и слоновой кости, чарующие перегородчатые и расписные эмали, мебель, а также утонченные вышитые шелка ждут гостей выставки до 30 января!



294 экспоната выставки не только представляют разнообразные виды декоративно-прикладного искусства Китая, но и охватывают несколько столетий.

В экспозицию вошли 80 редчайших образцов новогодней картины (няньхуа) из коллекции академика В.М. Алексеева, лучшей в мире. Переданные в Эрмитаж в середине прошлого века, напечатанные на бумаге ксилографии когда-то вывешивались в преддверии Нового года в жилищах небогатых китайцев. Содержание и надписи этих ярких, красочных картинок сулили исполнение пожеланий и счастье.



К выставке выпущен иллюстрированный каталог (Санкт-Петербург, издательство «Славия», 2021).