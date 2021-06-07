В Челнах отпраздновали тысячную свадьбу с начала года
В Набережных Челнах зарегистрировали тысячную пару с начала 2021 года. Свадьбу отпраздновали Алексей и Мария Шубины, сообщается в аккаунте Дворца торжеств в Instagram.
На первую неделю июня во Дворце торжеств было запланировано уже более 100 свадеб.
В Набережных Челнах в мае прошла необычная свадьба. Выездная регистрация проведена в дельфинарии, а жениха к «алтарю» повели дельфины. Вход на мероприятие был свободным. Вместе с молодоженами дельфины надели кольца и танцевали.
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