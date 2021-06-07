В Челнах отпраздновали тысячную свадьбу с начала года

В Набережных Челнах зарегистрировали тысячную пару с начала 2021 года. Свадьбу отпраздновали Алексей и Мария Шубины, сообщается в аккаунте Дворца торжеств в Instagram.



На первую неделю июня во Дворце торжеств было запланировано уже более 100 свадеб.

В Набережных Челнах в мае прошла необычная свадьба. Выездная регистрация проведена в дельфинарии, а жениха к «алтарю» повели дельфины. Вход на мероприятие был свободным. Вместе с молодоженами дельфины надели кольца и танцевали.

Маргарита Головатенко