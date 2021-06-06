В Татарстане зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусом
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.
Всего на 6 июня в республике зарегистрировано 21 666 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 685 человек, в том числе 12 за минувшие сутки.
Умерли за весь период 505 человек.
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