В Татарстане зарегистрировано 32 новых заболевших коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на 6 июня в республике зарегистрировано 21 666 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 18 685 человек, в том числе 12 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 505 человек.

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Ольга Плешкова