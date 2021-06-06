Сельхозпроизводители Татарстана продают яйца ниже себестоимости

Себестоимость производства куриных яиц в хозяйствах Татарстана за последний год выросла на 30% и сейчас составляет 52 рубля за десяток. При этом оптово-отпускные цены на яйцо первой категории в республике снизились на 20% за тот же год — сейчас они составляют 47 рублей за десяток (а второй категории — 46,09 рубля). Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана. Таким образом, мы видим, что лаг между закупочной ценой и себестоимостью составляет 5—6 рублей, и складывается он вовсе не в пользу сельхозпроизводителей.

Александр Щемеров, генеральный директор «Агро-Атяшево» сообщил, что в его компании производство яиц растет, но работать приходится в убыток. Другие источники в среде сельхзпроизводителей указывают, что эффект от снижения оптовой цены достается продавцу, а не покупателю. Ведь «ценник» на полке, наоборот, вырос — до 79—90 рублей за десяток. А по данным Минсельхозпрода РТ, средняя розничная цена на яйцо в Татарстане увеличилась до 77,5 рубля за десяток.

Некоторые игроки рынка предсказывают, что если ничего не изменится — в республике может сложиться дефицит примерно к марту 2022 года.

Напомним, эксперты объясняют подорожание яиц в казанских магазинах тем, что на мировых рынках растут цены на зерно и, соответственно, комбикорм (им кормят кур).

Людмила Губаева