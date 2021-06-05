Эксперты объяснили, почему в Казани подорожали яйца и картофель

Аналитическая служба «Реального времени», исходя из данных по 5 популярным торговым сетям, посчитала, как подорожали яйца и картофель в столице Татарстана. По данным аналитиков издания, средний рост цен на яйца в течение года составил 61,8%. Сильнее всего с мая 2020 по май 2021 года они подорожали в «Бахетле» (на 74,7% — с 54,90 до 95,90 рубля за десяток), меньше всего — в «Эдельвейсе» (на 51,2% — с 52,90 до 79,99 руб. за десяток). «Магнит» и «Пятерочка» дали разброс менее чем в 1 процентный пункт — 60,3% и 61,0% соответственно, и здесь теперь яйца стоят те же 79,99 руб. за десяток.

Картофель в Казани, по данным аналитиков «Реального времени», подорожал в среднем за год на 36,8%. Самое серьезное повышение цены оказалось в «Бахетле» — на 78,9%, с 27,9 до 49,99 руб.

Опрошенные изданием эксперты объясняют сильное подорожание куриных яиц в основном тем, что на мировых рынках растут цены на зерно и, соответственно, комбикорм (им кормят кур). Так, Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермерских хозяйств и крестьянских подворий, говорит:

— Значительной составляющей в причинах роста цен на яйца становится подорожание комбикормов. А в связи с погодными условиями — такого жаркого мая не было с конца 19-го века — говорить о том, что цена будет идти на понижение, я бы не стал. Не думаю, что производители комбикормов или яиц будут скидывать цены.

Фото: Роман Хасаев

Подорожание картофеля Байтемиров связывает с тем, что в республике его стали меньше выращивать в личных подсобных хозяйствах в силу оттока рабочей силы в города — следовательно, на локальном рынке образовался некоторый дефицит.

А экономист Евгений Надоршин, сотрудник НИУ ВШЭ и экс-советник министра экономического развития РФ, рассуждает, что на уровень «картофельной цены» мог повлиять еще и неурожай:

— Российской спецификой стало и то, что после контрсанкций наш рынок стал более закрытым для поставок иностранного продовольствия. Поэтому когда локальный урожай оказывается в каких-то категориях «не очень» — а картофель, похоже, не очень удался — местные цены растут с опережением мирового тренда. Удорожание картофеля в России отчасти объясняется не самым удачным урожаем.



Напомним, на минувшей неделе производители куриных яиц озвучили Минпромторгу проблему «критического снижения» закупочных цен на продукцию — они стали ниже себестоимости производства.



Людмила Губаева