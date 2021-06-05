УНИКС проиграл баскетбольному ЦСКА в первом матче финала Единой лиги ВТБ

УНИКС уступил московскому ЦСКА (77:85) в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

У казанской команды провально сыграли лидеры Джамар Смит и Айзея Кэнаан. Из-за этого хозяева провалили первую часть игры, а по ходу третьей четверти отставание от ЦСКА достигло 20 очков.

В заключительной четверти Димитрис Прифтис внес некоторые изменения в состав, благодаря чему казанцам удалось немного сократить разрыв. Но отыграть разницу все равно не удалось. ЦСКА одержал итоговую победу 85:77 и повел в серии со счетом 1:0.

Следующий матч команды вновь проведут в Казани.