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УНИКС проиграл баскетбольному ЦСКА в первом матче финала Единой лиги ВТБ

21:35, 05.06.2021 1
УНИКС проиграл баскетбольному ЦСКА в первом матче финала Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС уступил московскому ЦСКА (77:85) в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

У казанской команды провально сыграли лидеры Джамар Смит и Айзея Кэнаан. Из-за этого хозяева провалили первую часть игры, а по ходу третьей четверти отставание от ЦСКА достигло 20 очков.

В заключительной четверти Димитрис Прифтис внес некоторые изменения в состав, благодаря чему казанцам удалось немного сократить разрыв. Но отыграть разницу все равно не удалось. ЦСКА одержал итоговую победу 85:77 и повел в серии со счетом 1:0.

Следующий матч команды вновь проведут в Казани.

СпортБаскетбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июн
    Бюджет ЦСКА в три раза больше, чем у Уникса!
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