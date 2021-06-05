У челнинца украли обручальное кольцо, пока он спал на скамейке в сквере

У 36-летнего челнинца похитили обручальное кольцо, пока он ночью спал на скамейке в сквере. С таким заявлением он обратился в полицию, оценив ущерб в 22 тысячи рублей, сообщает МВД по РТ.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже — им оказался 27-летний местный житель. Он уже был судим ранее за совершение имущественных преступлений.

Возбуждено уголовное дело о краже. Задержанный находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Москве задержали 36-летнюю и 20-летнюю подозреваемых в краже у пенсионерки из Челнов 1 млн рублей.

Маргарита Головатенко